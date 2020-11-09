أبو السعود الإبياري.. 25 معلومة عن صانع أسطورة إسماعيل ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2020، ذكرى ميلاد أحد أهم صناع الكوميديا في تاريخ مصر، السيناريست والمؤلف العبقري الراحل أبو السعود الإبياري، المولود قبل نحو 110 عاما في 9 نوفمبر عام 1910 بحي باب الشعرية في القاهرة.

وإليك أبرز المعلومات عن أبو السعود الإبياري:

- اسمه بالكامل أبو السعود أحمد خليل الإبياري.

- كتب الزجل وهو طفل في مجلة "الأولاد".

- أعجب بالكاتب الكبير بديع خيري كزجال ومؤلف مسرحي وتتبع خطاه وشجعه الأخير.

- حاول الالتحاق بمعهد الموسيقى لكنه فشل في الغناء، وأيضا فشل في العمل منشدا مع أحد المطربين.

- كتب 50 أغنية وعرضها للبيع ﻹحدى شركات الإسطوانات فاشترت الشركة اﻷغاني منه بسعر 5 قروش للأغنية الواحدة.

- أول مونولوج كتبه هو "بوريه من الستات" للمونولوجست سيد سليمان وحقق نجاحا كبيرا.

- كتب اسكتشات فكاهية لفرقة بديعة مصابني وقدّم أول رواية له "إوعى تتكلم" عام 1933.

- علاقة صداقة نشأت بينه والفنان إسماعيل ياسين منذ أن عملا بكازينو بديعة مصابني، وخاصةً بعدما حقق سُمعة نجاحا بعد غناء مونولوج "بوريه من الرجالة" من كلمات الإبياري.

- اقتحم بعدها مجال السينما كان أول عمل يقدمه للسينما هو فيلم "لو كنت غني" مع بشارة واكيم عام 1942.

- أشرك إسماعيل ياسين في أفلامه التي كتبها لنجوم آخرين قبل إسناد أدوار البطولة له، فجعله يشارك في أفلام بطلها فريد الأطرش مثل "عفريتة هانم، آخر كدبة، عايز أتجوز، لحن حبي" وغيرها، وأشركه أيضا في أفلام من بطولة أنور وجدي مثل "دهب، وياسمين"، وجميع الأفلام التي كتبها في تلك الفترة لمحمد فوزي، وهذا من شدة إيمانه بموهبة صديقه.

- شكّل مع سُمعة ثنائيا فنيا له بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، وعمل معا في أفلام عديدة منها: "عفريتة إسماعيل يس، إسماعيل يس في الطيران، إسماعيل يس طرزان، إسماعيل يس في الجيش، إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة".

- كون أيضا مع صديقه فرقة إسماعيل ياسين المسرحية عام 1945، وألّف لها الإبياري نحو 61 مسرحية، وآخر رواية لها كانت عام 1966.

- من أبرز أفلامه السينمائية أيضا: "حسن وماريكا، عودة طاقية الإخفاء، الزوجة 13، الزوجة السابعة، أنت حبيبي، نشالة هانم، عفريتة هانم، جناب السفير، هارب من الزواج، بنت الأكابر، شباب مجنون جدا، فاطمة وماريكا وراشيل، الآنسة ماما، حماتي قنبلة ذرية، الحماوات الفاتنات، حلاق السيدات، سكر هانم، المليونير، ليالي الحب، حواء والقرد، البحث عن فضيحة" وغيرها.

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- وبرغم شهرته كمؤلف كوميدي، إلا أن الإبياري ألّف للنجمة فاتن حمامة عددا من أهم أفلامها، ومن بينها: "اليتيمتين، ست البيت، ظلموني الناس، أخلاق للبيع".

- ومن أشهر كتاباته الغنائية: "يا نجف بنور" لعبد العزيز محمود، "ولا يا ولا يا بتاع التفاح" لعبد الغني السيد، "البوسطجية اشتكوا" لرجاء عبده، "لقيته وهويته" لشادية، "يا عوازل فلفلوا" لفريد الأطرش، "الحب له أيام" لمحمد فوزي، "أنا قلبي دليلي" و"يا رايحين للنبي الغالي" لـ ليلى مراد، "معانا ريال" لفيروز وأنور وجدي، و"إحنا التلاتة سكر نباتة" لشادية وشكوكو وإسماعيل ياسين، وغيرها.

- ومن أشهر أعماله المسرحية: "حبيبي كوكو، عريس تحت التمرين، الست عايزة كده، صاحبة الجلالة، خميس الحادي عشر، جوزي بيختشي، سهرة في الكراكون، عفريت خطيبي، الكورة مع بلبل، أنا عايزة مليونير، روحي فيك، المجانين في نعيم، فلوس وحب وزواج، حرامي لأول مرة، عمارة بندق، مراتي قمر صناعي، ضميري واخد أجازة، ليلة دخلتي، حماتي في التليفزيون"، وغيرها.

- عندما آل الإنتاج السينمائي إلى القطاع العام، قام بكتابة فيلم "صغيرة على الحب" (1966) في أواخر حياته، حيث كتبه على سريره في المستشفى.

- ساهم في نجومية عشرات النجوم من عمالقة الفن ومنهم فريد الأطرش ومحمد فوزي ولبلبة وميرفت أمين عادل إمام، إذ منح الثنائي الأخير أول بطولة في مشوارهما من خلال فيلم "البحث عن فضيحة" عام 1973.

- حصل الإبياري على وسام الشرف من المجلس الأعلى للفنون والآداب عام 1956 عن مسرحية "مراتي من بورسعيد".

- بلغت أعمال أبو السعود الإبياري نحو 500 مسرحية و300 فيلم سينمائي و320 أغنية ومونولوج.

- تزوج الإبياري من خارج الوسط الفني وعاش حياة هادئة وأنجب ستة أبناء هم: "يسري ومحمد ومجدي وأحمد وميرفت وليلى".

- حسب تصريحات لنجله المخرج أحمد الإبياري لـ"الخليج 365"، فقد وصل رصيد الأفلام التي تعاون فيها والده مع إسماعيل ياسين وحده أكثر من 150 فيلما.

- نجله كشف أيضا أن الإبياري رشح سُمعة لأداء شخصية "صلاح" التي قدّمها نور الدمرداش ضمن أحداث فيلم "صغيرة على الحب"، ولكن الأمر لم يلق القبول لدى مخرج العمل نيازي مصطفى.

- كما أشار إلى أن والده قدّم مع إسماعيل ياسين مسرحية "فتافيت السكر"، وحققت نجاحا كبيرا، ما حمسهما لتقديمه كفيلم سينمائي "سكر هانم"، لكن خلافات دبت بين ياسين وبين الفنان السيد بدير مخرج العمل، جعله يعتذر عن الفيلم، ورغم ذلك، اقترح سُمعة على الإبياري أن يقوم عبدالمنعم إبراهيم بتجسيد الشخصية، وأكد أنه سيحقق نجاحا كبيرا فيها، وبالفعل حدث ما توقعه.

- توفي "موليير الشرق" وأستاذ الكوميديا أبو السعود الإبياري في 17 مارس عام 1969.