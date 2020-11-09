تراند اليوم : نقل فنان مصري شهير للعناية المركزة بعد إصابته بمرض نادر وخطير



كشف الناقد الفني المصري، مجدي الطيب، عن إصابة الممثل فايق عزب بمرض "مارسا".

وقال الطيب، في منشور على حسابه في "فيسبوك" وضع فيه صورة عزب، "يعيشون بيننا، فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ما قدموه لنا، فايق عزب، الجميل، وأنا في غرفة العناية التي أرقد فيها بمستشفى العجوزة، أحد مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس كورونا، فوجئت بأن الفنان القدير فايق العزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصابا بالكورونا، علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه مارسا، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تماما لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

وأضاف: "في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص إلى المستشفى، أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب، أما أعراض الإصابة بمرض مارسا فمنها الإصابة بعدوى على سطح الجلد، ويصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار، ومليئة بالصديد، ويصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تتحول هذه البكتيريا المتواجدة على الجلد، إلى خراج يجب علاجه عن طريق الجراحة، وإلا يتعرض الشخص للخطر وتتسبب في حدوث مشاكل في القلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم".

واختتم الطيب منشوره قائلا: "شفاك الله وعافاك فناننا القدير، لتعود وتجلجل بصوتك المميز وأدائك التمثيلي العملاق".

وكان الفنان فايق عزب قد تعرض مطلع أكتوبر الماضي، لوعكة صحية دخل إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.







