تراند اليوم : راغب علامة يحرج إعلامية شهيرة بعد تغزلها فيه بكلمات خارجة ومخلة

تجاهل الفنان اللبناني راغب علامة كلمات مثيرة للجدل قالتها له إعلامية كويتية شهيرة عند مقابلتهما.

و رد الفنان راغب علامة بلهجة باردة على مغازلة تلقاها من الإعلامية الكويتية الشابة ريم النجم.

وظهرت ريم مع راغب علامة في إحدى المناسبات وعلقت قائلة: مع النجم الجميل راغب علامة .. تصدق لما شوفتك ارتفعت حرارة جسمي .. فرصة جميلة جدا إني شوفتك وحقيقي أحلى مفاجأة.

وأتى رد راغب علامة بشكل أكثر تحفظا حيث قال لها: وأنا كمان .. أهلا وسهلا فيكي .. وفرصة سعيدة كتير.

