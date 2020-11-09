فن ومشاهير

تراند اليوم : راغب علامة يحرج إعلامية شهيرة بعد تغزلها فيه بكلمات خارجة ومخلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تجاهل الفنان اللبناني راغب علامة كلمات مثيرة للجدل قالتها له إعلامية كويتية شهيرة عند مقابلتهما.

و رد الفنان راغب علامة بلهجة باردة على مغازلة تلقاها من الإعلامية الكويتية الشابة ريم النجم.

وظهرت ريم مع راغب علامة في إحدى المناسبات وعلقت قائلة: مع النجم الجميل راغب علامة .. تصدق لما شوفتك ارتفعت حرارة جسمي .. فرصة جميلة جدا إني شوفتك وحقيقي أحلى مفاجأة.

وأتى رد راغب علامة بشكل أكثر تحفظا حيث قال لها: وأنا كمان .. أهلا وسهلا فيكي .. وفرصة سعيدة كتير.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا