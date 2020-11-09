لمن تقول حلا الترك “شتبي مني”؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لإطلاق عمل جديد، إذ نشرت عبر حسابها على انستغرام فيديو قصيراً ظهرت خلاله وهي تدندن أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “شتبي مني”؛ ولم تكشف تفاصيل أخرى عن الأغنية واكتفت بالقول: “قريباً”.

وكانت حلا الترك قد شوقت جمهورها أيضاً لعمل فني يجمعها بالنجم الفلسطيني محمد عساف، إذ نشر كل منهما كواليس من تحضيرهما لديو جديد لم تكشف تفاصيله بعد.

وفي سياق آخر هنأت حلا الترك زوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة بمناسبة ولادة طفلتها الثانية، إذ وجهت حلا رسالة ترحب فيها بقدوم شقيقتها الصغيرة (ليلى روز)، ونشرت حلا صورة عبر خاصية ستوري في انستغرام لسرير بطمة في المستشفى وعلقت قائلة: “نورتي الدنيا اختي الصغيرة ليلى روز”.

أما والدة حلا الترك التي تدعى منى السابر فقد كشفت مؤخراً عن أنها تواجه صعوبة في التواصل مع ابنتها.

وأشارت السابر إلى أنها تلجأ إلى نشر صور لابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كي تتمكن من التواصل معها بطريقة غير مباشرة.