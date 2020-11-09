شاهد.. الملكة إليزابيث ترتدي الكمامة علناً لأول مرة

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متابعة بتجـــــــــــرد: لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، أطلت الملكة إليزابيث الثانية وهي ترتدي كمامة وجه في العلن وذلك تطبيقاً للتدابير الوقائية الخاصة بمكافحة الوباء.
وظهرت الملكة وهي مغطاة الوجه بكمامة سوداء خلال احتفالها بمناسبة الذكرى المئوية لـ”الجندي المجهول” في العاصمة البريطانية لندن.
ويبدو أن الملكة قد أرادت أن تكون قدوة للشعب البريطاني، وخاصة مع تفشي الفيروس بشكل كبير في بلادها.
على جانب آخر، كشفت تقارير صحافية عن أن الأمير وليام قد أصيب بفيروس كورونا المستجد في أبريل الماضي وعانى صعوبات تنفسية، قد أخفى إصابته بالفيروس ولم يشأ التحدث عنها لأنه لم يكن يريد أن يُقلق أحداً، ولأن أموراً مهمة كانت تحدث.
ولم يكشف قصر كنسينغتون عن السبب الذي دفع العائلة المالكة إلى إخفاء إصابة الأمير وليام، خلافاً لما فعلت في 25 مارس الماضي عند إصابة الابن الأكبر للملكة إليزابيث ووريث العرش البريطاني الأمير تشارلز بالفيروس.
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