بعد تضارب الأنباء حوله.. زوجة فايق عزب توضح طبيعة مرضه

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت نادية زوجة الفنان فايق عزب، أن زوجها مصاب بفيروس كورونا وليس فيروس المارسا كما ذكر الناقد السينمائي مجدي الطيب، وهو يخضع حاليًا للعلاج داخل المستشفى.

وأضافت: زوجي أصيب بفيروس كورونا منذ ثلاثة أيام تقريبًا وهو خاضع للعزل الصحي في مستشفى العجوزة التي تتواجد بها الفنانة نشوى مصطفي أيضًا، ويتلقى العلاج.

وتابعت: “كان بيخضع للعلاج الطبيعي منذ فترة بعد ضغط الغضروف على النخاع الشوكي، حتى أصيب بفيروس كورونا ولا نعلم من الذهاب للمستشفيات أم من الزيارات التي تزوره، ولكن وزارة الصحة لديها اهتمام كبير ووضعته بالرعاية المركزة ووفرت مرافقاً من داخل المستشفى معه.

ووجهت الشكر لكل من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم قائلة، ناس محترمة وأفاضل وربنا يبارك فيهم وهم دائمو السؤال والاطمئنان ويقدمون يد المساعدة لكل زملائهم في وقت محنتهم.

وكان الناقد السينمائي مجدي الطيب، قد أكد إصابة الفنان فايق عزب بمرض مرسا، عبر حسابه علي “فيسبوك”، حيث قال مجدي الطيب المصاب بفيروس كورونا ويتلقي العلاج: “يعيشون بيننا فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ماقدموه لنا فايق عزب الجميل وأنا في غرفة “العناية”، التي أرقد فيها بمستشفى “العجوزة”، أحد مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس “الكورونا”، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد علي بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصاباً بالكورونا علمت، في مفاجأة لم تخطر لي علي بال، أنه مصاب بمرض اسمه “مارسا”، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجه، وهو مرض انتشر عام 2007 ، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تمامًا لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا”.