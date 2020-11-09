السرطان يهزم أليكس تريبيك.. وفاة مقدم برنامج المسابقات "جيوباردي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي أليكس تريبيك، مقدم برنامج المسابقات الشهير "جيوباردي" (الخطر)، الأحد، عن عمر 80 عاما.

ونعى رحيل تريبيك محبوه الذين وصفوا مقدم برامج المسابقات الذهنية بأنه مصدر معلومات وبهجة مطلقة.



وأُعلنت وفاة تريبيك، المولود في كندا والذي كشف في مارس/آذار 2019 عن إصابته بسرطان البنكرياس في مرحلة متأخرة، عبر الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر.

وجاء في تغريدة البرنامج أن تريبيك توفي بسلام في منزله محاطا بالعائلة والأصدقاء.

وسارع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وآخرون لتقديم التعازي في وفاة تريبيك، حيث قال ترودو على تويتر: "فقدنا أيقونة".