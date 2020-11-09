شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز فى معسكر مغلق مع "هجمة مرتدة" بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر النجم أحمد عز إلى دولة صربيا الأيام الماضية لتصوير المشاهد الخارجية من أحداث مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل، ويستمر التصوير هناك لمدة 10 أيام ويعود بعدها عز لاستكمال تصوير مشاهده في القاهرة بالديكورات الرئيسية في المسلسل، والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

من ناحية أخرى انتهى أحمد عز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، ويشاركه البطولة كل من كريم عبدالعزيز، تنقل خلالها ما بين القاهرة والاسماعيلية، حيث توقف التصوير حالياً لانشغال أبطاله بأعمالهم الرمضانية المقبلة، ويشارك في البطولة هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.