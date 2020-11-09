شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى صعيدية مع محمد رمضان فى "موسى" بموسم رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة إيمان العاصى لقائمة مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، وتجسد دور صعيدية خلال الأحداث، ومن المقرر عرض العمل فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، ومازالت الشركة المنتجة تبرم باقى التعاقدات من أجل البدء فى تصوير المسلسل مباشرة، وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، صبرى فواز، رياض الخولى، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، وضياء عبد الخالق، حيث يتبقى شخصيتان رئيسيتان، من المقرر أن يتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل فى حقبة الأربعينات والخمسينات، وهو ما يحتاج تحضيرات كبيرة سواء من ناحية الديكورات والملابس التى تتناسب مع الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

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محمد رمضان قدم آخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى.

من ناحية أخرى تشارك إيمان العاصى في مسلسل أحمد صلاح حسنى الجديد "واقع افتراضى"، والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتجسد دور البطولة النسائية أمام حسنى.