شقيقة ميس حمدان تكشف تطورات حالتها الصحية عقب إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة الأردنية دانا حمدان، تطورات الحالة الصحية لشقيقتها الفنانة ميس حمدان بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت دانا، عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء.. ميس بخير وربنا يشفيها، وما يوريش أي حد حاجة وحشة أبدا، ويطمني عليها.. شكراً لكل اللي سأل واتطمن.. أرجوكم تاخدوا بالكم على صحتكم".

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يذكر أن الفنانة ميس حمدان، قد طرحت أغنية "صح صح"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.