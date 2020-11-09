لقاء سويدان تشيد بأداء حنان مطاوع في فيلم "قابل للكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة لقاء سويدان، على تهنئة صديقتها الفنانة حنان مطاوع، على فيلمها السينمائي الجديد "قابل للكسر"، وأشادت بدورها في العمل الذي يعرض بمهرجان الإسكندرية السينمائي.

ونشرت سويدان، صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا حنونة فيلم قابل للكسر.. فيلم إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تجنني".

ويعرض فيلم "قابل للكسر" ضمن فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي، وتدور قصة الفيلم حول إمرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، وعدد من الفنانين.