رقص ماجد المصري وزوجته على أغنية "أماكن السهر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنان ماجد المصري وهو يرقص مع زوجته رانيا أبو النصر، على أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، في إحدى الحفلات الخاصة.

واحتفل الفنان ماجد المصري بعيد ميلاد زوجته رانيا أبو النصر، في مطلع سبتمبر الماضي، ونشر عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة رومانسية برفقة زوجته معلقا عليها: "كل سنة وإنتِ طيبة يا قلب قلبي.. ربنا ما يحرمني منك".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر"، الذي عُرض مؤخرا على شاشات الشركة المتحدة، قصة ماجد المصري، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وتبلغ حلقاته 45 حلقة، وشاركه البطولة الفنانة نسرين طافش.