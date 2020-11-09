فن ومشاهير

تراند اليوم : إلهام شاهين: فيلمي مع إيناس الدغيدي تسبب في دخول شخص إلى الإسلام

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حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة إلهام شاهين بعد حديثها عن أحد أفلامها التي اتسمت بالجرأة مع المخرجة إيناس الدغيدي ودورها في اعتناق أحد الأشخاص للدين الإسلامي.

و كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها لتكريم المخرجة إيناس الدغيدي ضمن مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقالت إلهام تعقيبا على التكريم إن إيناس الدغيدي خاضت بأفلامها في مناطق تنويرية خاف الجميع من الخوض فيها.

وأضافت: أحد أفلامي مع إيناس الدغيدي عرض في أمريكا وقام أحد الأشخاص وقال هذا الفيلم سيجعلني أدخل الإسلام .. وهذا لأنه لاحظ أن الزواج والطلاق عندنا سهل وليس معقدا مثل عندهم.

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