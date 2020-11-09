تراند اليوم : ميرنا وليد تحكي موقفًا مع إسعاد يونس قبل التمثيل.. إتفرج

استعادت الفنانة ميرنا وليد ذكرى موقفًا قاسيًا تعرضت له في طفولتها بسبب الفنانة إسعاد يونس.

وقالت ميرنا وليد في منشور كتبته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها في طفولتها كانت تسكن نفس عمارة إسعاد يونس، وكانت تحبها في فيلم “بكيزة وزغلول”، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى التقاط صورة معها وذلك قبل دخول مجال التمثيل.

تابعت ميرنا أن صديقتها أقنعتها أن ينتظرا إسعاد يونس حين عودتها من العمل والصعود إليها في شقتها والتقاط صورة معها، وترددت ميرنا كثيرًا بسبب الخجل وخوفًا أن تخذلها الفنانة لأي سبب، ولكنها استجابت لضغط صديقتها وصعدت وعندما فتحت لها مدبرة المنزل، قالت لهما إن مدام إسعاد لن تستطيع مقابلتهما لأنها عادت لتوها ومرهقة، فبكت ميرنا وقالت: “لو قولت لكم كمية العياط اللي عيطتها من كسفتي وإحراجي”.

أضافت ميرنا وليد أن حلمها تحقق بعد أكثر من 30 عامًا وعندما حكت لإسعاد يونس الموقف ظلت تعتذر لها كثيرا برغم أنها غير مسئولة عن هذا الموقف أصلا ولم تحرجها بنفسها، مشيرة إلى أن حلمها يتحقق الآن بأفضل مما كانت تتخيل، ومؤكدة أنها تعلمت ألا تحرج أي شخص يطلب التصوير معها بسبب هذا الموقف.

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يذكر أن إسعاد يونس تستضيف أسرة عمل مسلسل “ذئاب الجبل” الذي قدمت فيه ميرنا وليد دور البطولة قبل 27 عامًا في الحلقة المقبلة من برنامجها “صاحبة السعادة”.

مسلسل “ذئاب الجبل” عرض عام 1993، وهو من تأليف محمد صفاء عامر وإخراج مجدي أبو عميرة ومن بطولة أحمد عبد العزيز، عبد الله غيث، شريف منير، حمدي غيث، صلاح عبد الله، ميرنا وليد، سماح أنور، وائل نور، إنعام سالوسة، زوزو نبيل، عبد الله محمود، وفاء مكي.

