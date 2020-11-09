تراند اليوم : نجوم هوليوود يتفاعلون مع فوز بايدن.. إعادة ضبط الروح- شاهد

تزامن إعلان فوز جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تفاعلا من نجوم الفن والسجادة الحمراء.

وتفاعل العديد من مشاهير هوليوود مع نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 بفوز جو بايدن وخسارة دونالد ترامب فترة رئاسية ثانية.

ومن أبرزهم نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، التي شاركت عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورة للفائز جو بايدن ونائبته كمالا هاريس وهما يرتديان الكمامات، وعلقت عليها بثلاث قلوب زرقاء.

كما غردت المطربة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا عبر “تويتر”: “أحتفل مع أطفالي بهذه المرحلة الجديدة من الوحدة التي تبدأ الآن مع انتخاب بايدن رئيسًا جديدًا”، أما ديمي لوفاتو، فقالت “اليوم لا يتعلق بالاحتفال في وجه أولئك الذين يعارضون آرائك وقيمك، ولكن الاحتفال من مكان الحب ومحاربة الكراهية”.

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ونشرت المغنية الأمريكية، ريهانا، عبر حسابها على “أنستقرام” للتواصل الاجتماعي صورة لجو بايدن ونائبته كمالا هاريس، وأشارت إليهما بأنهما “صانعا التاريخ وكاسرا الحدود والفائزان”، مؤكدة أن أمامهما الكثير من العمل والجهود لكي يقوما بها وعلاج الكثير من الآلام.

وأكدت المطربة الأمريكية ليدي جاجا عبر حسابها على “تويتر” أن “جو بايدن وكمالا هاريس والشعب الأمريكي منحوا العالم للتو واحدا من أعظم أعمال اللطف والشجاعة التي شهدتها البشرية على الإطلاق”.

وطالبت في تغريدة أخرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقديم تناول سلمي للسلطة قائلة له: “أعلم أنه يمكنك أن ترى كيف عانت أمريكا خلال هذه الانتخابات وحاربت على الرئاسة لمدة 4 سنوات، يرجى القيام بدورك في الانتقال السلمي للسلطة حتى يكون انتقالنا سلميا أيضا”.

واعتبر مؤلف روايات الرعب الشهير، ستيفن كينغ أن فوز جو بايدن هو “واحد من أفضل الأيام في حياته”، وأضاف في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “مفصول”.

وشكرت المغنية الأمريكية، أريانا غراندي الله على فوز جو بايدن.

بينما أكدت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري أنه بعد فوز جو بايدن وكمالا هاريس “سيتم إعادة ضبط الروح الولايات المتحدة من جديد”.

