تراند اليوم : فنانة مصرية تحكي تفاصيل مغامرتها مع كورونا.. شاهد

كشفت الفنانة المصرية، علا رشدي، الأحد، عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد حضورها مع زوجها الفنان أحمد داوود، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت علا رشدي في فيديو بعنوان “مغامرتي مع كورونا” نشرته عبر حسابها على موقع “أنستقرام” إنه فور عودتها مع زوجها من مهرجان الجونة، خضعا لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وتبين وقتها إيجابية حالتها وسلبية حالة زوجها، وكانت تعاني وقتها من صداع شديد فقط.

وواصلت علا رشدي أنه في اليوم التالي أعادت إجراء التحليل مرة أخرى للتأكد من إصابتها، بناء على نصيحة المقربين منها، وفوجئت هذه المرة أن نتيجتها هي وزوجها “سلبية”، ما أثار حيرتهما، مشيرة إلى أنهما لا يعانيان من أعراض (كوفيد-19) الشائعة، مثل السعال وارتفاع في درجة الحرارة وضيق التنفس.

وتابعت علا رشدي أنه رغم سلبية نتائجهما هي وزوجها أحمد داوود، فقد قررا عزل أنفسهما في المنزل لمدة أسبوع دون أن يروا أطفالهما حرصا على صحتهم، وأجروا تحليلا، السبت، والذي كشف عن خلوهما من الفيروس.

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وتوجهت في ختام رسالتها بالشكر لكل من سأل عليها وعلى زوجها، وطمأنتهم أنهما بخير وفي حالة جيدة، وطلبت من متابعيها أخذ احتياطاتهم الوقائية من فيروس كورونا بسبب بدء موجته الثانية من الانتشار.

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكان آخرهم الممثلة المصرية، بسمة.

يذكر أن علا رشدي شاركت ببطولة مسلسل “بـ100 وش” في شهر رمضان 2020.



