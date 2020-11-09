تراند اليوم : رمضان 2021 يشهد إنسحاب عدد كبير من المخرجين – شاهد السبب

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة انسحاب العديد من المخرجين من أعمال فنية جديدة ستعرض خلال شهر رمضان 2021 دون سبب واضح منهم.

وأحدث الأعمال التي شهدت اعتذارات المخرجين عن المشاركة فيه مسلسل “بدر البدور” الذي تلعب الفنانة المصرية، روبي، بطولته، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

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معه منذ عدة أشهر، تبعه المخرج هاني خليفة، ثم انضم إليهما حديثا المخرج كريم الشناوي عن المسلسل المشاركة فيه.

يشار إلى أن المسلسل الجديد للفنانة المصرية غادة عبد الرازق، “بنات موسى”، يواجه أزمة في البحث عن مخرج، حيث اعتذر 3 مخرجين عن إخراجه، هم أحمد شفيق وياسين كمال ومحمد سلامة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال رمضان 2021 أيضا.

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كما تعرض أحدث مسلسلات الفنانة المصرية، نيللي كريم، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، لاعتذار 4 مخرجين عنه، هم كاملة أبو ذكري وأحمد نادر جلال ومحمد جمال العدل وهاني خليفة، بحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.

وبررت المخرجة كاملة أبو ذكري اعتذارها لرغبتها الشخصية في عدم إخراج مسلسلات تلفزيونية العام المقبل والتركيز في السينما، بينما أكد أحمد نادر جلال ارتباطه بأفلام سينمائية، وقال محمد جمال العدل إنه منشغل بإخراج مسلسل “بين السما والأرض”، أما هاني خليفة فأشار إلى أنه يخرج مسلسل “نمرة اثنين”.

وأمام هذه الاعتذارات، وافقت نيللي كريم على تصوير فيلم جديد بعنوان “العميل صفر”، والذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني، وهو من إخراج محمد سامي.



