تراند اليوم : مش هتصدق شكل ولاد نيللي كريم : أصبحوا شباب – إتفرج

رفضت الفنانة نيللي كريم الكشف عن أعمار ابنيها “كريم ويوسف” على الرغم من انتشار صورة لهما قبل سنوات أظهرت أنهما أصبحا شبابا.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي ويعرض عبر قناة “الحياة” قالت نيللي إن أهم نصيحة توجهها لابنائها أن يكونوا أشخاص جيدون، لا يهم عملهم أو ما يفعلونه في الحياة لكن المهم تصرفاتهم وتعاملهم يكون إنساني.

ومع عرض صورة لها مع ابنيها “كريم ويوسف” رفضت نيللي الكشف عن أعمارهما، فيما قال عمرو الليثي خلال الحديث إن الأصغر فيهم عمره 20 عاما.

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وكشفت نيللي عن ميول أولادها الفنية، وحتى وإن كانت ليست تمثيلية، فابنها كريم تخرج من الجامعة الأمريكية في روما قسم الإخراج، أما يوسف يحب الرسم، فيما قامت ابنتها “سيليا” بتجربة الباليه والسباحة وحتى كرة القدم، أما “كندة” تحب الغناء والباليه، موضحة أنها تسمح لهما بالتمثيل إذا لم يؤثر على دراستهما.

من ناحية أخرى، تنشغل نيللي كريم في تصوير فيلم “العميل صفر” مع أكرم حسني ومن إخراج محمد سامي.