شكرا لقرائتكم خبر عن درة عزباء تتبنى أطفالا بحكاية "فى الحب سوا" من "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة درة في دور امرأة عزباء بحكايتها "في الحب سوا"، من مسلسل "إلا أنا"، ولم تتزوج وتعشق الأطفال لذلك تلجأ إلى فكرة التبنى، وتتوالى الأحداث عن التبنى وطريقة التربية لهم، ومن المقرر أن تبدأ التصوير بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم المشاركين معها في الحكاية والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش إخراج محمود كامل، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.

وكانت درة قد احتفلت بزفافها على المهندس المعمارى هانى سعد، وحضر الحفل عدد من الفنانين على رأسهم غادة عادل ودنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان ولطيفة وبشرى وجمال سليمان وخالد الصاوى وحنان مطاوع وشيرين رضا وهند عبد الحليم وآسر ياسين وجومانا مراد وأروى جودة وآخرين.

وكان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.