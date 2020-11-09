شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء أحدث المنضمين لمسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد علاء لمسلسل "الاختيار 2"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والذى انطلق تصويره منذ أسبوعين في التجمع الخامس بمشاهد كريم عبد العزيز في ديكور شقته، والمسلسل من إخراج بيتر ميمى وتأليف هانى سرحان وإنتاج شركة سينرجى.

ووقع اختيار القائمين على المسلسل على الفنانين إياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحاً كبيراً للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وكان أخر ظهور للفنان محمد علاء في مسلسل "إلا أنا" بحكاية "ضى القمر" مع كندة علوش وتم عرضه على شبكة قنوات Dmc من إخراج أحمد حسن، وشارك فى بطولتها مع كندة علوش، محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، ريهام نبيل، ياسمين ممدوح وافى، مروة عيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التى يضعها حلمها هى وزوجها فى الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.