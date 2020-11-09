شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة إصابات النجوم أثناء تصوير الأعمال الفنية.. آخرهم أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم أحمد رزق لشرخ فى الركبة، أثناء تصويرمسلسله الجديد "فى يوم وليلة"،وكان أحمد رزق، يصور بعض المشاهد أمس داخل دار القضاء العالى بوسط البلد، وأثناء التصوير، انزلقت قدميه وسقط على الارض، وسارع فريق العمل لنقله إلى المستشفى، وأجرى بعض الفحوصات ، التى أوضحت تعرضه لشرخ فى الركبة، وطالبه الأطباء بالراحة لمدة أسبوع دون التحرك تماماً.

ويعتبر أحمد رزق ليس الاول فى قائمة الاصابات أثناء التصوير حيث تعرض الكثير من النجوم للاصابات أثناء التصوير، ويرصد "واليوم السابع "قائمة بالعديد من النجوم الذين تعرضوا للاصابة، وهم كالتالى :

أحمد السقا

على رأس قائمة النجوم الذين تعرضوا للإصابة أثناء التصوير النجم أحمد السقا الذى تعرض للإصابة أكثر من 5 مرات أثناء تصويره للأفلام وخاصة أنه لا يستعين بدوبلير، ومن الإصابات التى تعرض لها بفيلم "مافيا " إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء تصويره أحد المشاهد مع الفنان أحمد رزق، كما أوضح “السقا” في لقاء سابق له ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، أن كثرة الكثبان الرملية بأحد الجبال التي تطلب تصويرها في الفيلم أصابته بجروح عديدة، كما أنه كاد يغرق في أحد المشاهد، موضحًا أن حبه للفن هو الذي دفعه للمغامرة بنفسه.

كما أصيب السقا بفقدان مؤقت للبصر اثناء تصوير فيلم " الجزيرة 1" بسبب تناثر فارغ الرصاص من مسدس “فشنك” ودخوله عينه اليسرى، مما نتج عنه انفجار في مقلة العين ونزيف، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفيات لإجراء جراحة عاجلة.

عمرو سعد

أصيب عمرو سعد بكدمات في كتفه أثناء التدريب على أحد مشاهد "الأكشن" لفيلم "حملة فرعون"، ما أوقف التصوير لمدة أسبوع، ولكنها لم تكن المرة الأولى، إذ تعرض لإصابة بالغة في عينه أثناء تصوير فيلم "حديد" عام 2014.

كريم فهمي

خلال تصوير مسلسل "أمر واقع"، الذي عرض رمضان الماضي، تعرض فهمي للإصابة مرتان في قدمه، ونشر حينها صورا للإصابة، وروى تفاصيل هذه الاصابات فى أحد البرامج قائلًا: "في أثناء قيادتي دراجة نارية خلال تصوير أحد المشاهد لم أنتبه لوجود "مطب" في الطريق، ما أسفر عن إصابتي بشرخ في قدمي، وتمزّق في كتفي، وجلطات متنوعة في جسدي، وتم نقلي إلى المستشفى".

- يسرا

تعرضت النجمة "يسرا" لكسر في قدمها أثناء تصوير مسلسلها "لدينا أقوال أخرى" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وعلى خلفيته نقلت لأحد المستشفيات وتوقف التصوير وقتها.

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- ريهام عبد الغفور

أصيبت ريهام عبدالغفور أثناء تصوير مسلسل "مريم" بخرم في طبلة الأذن في أثناء تصويرها مشهد مع خالد النبوي، والذي قام بصفعها على وجهها.

أحمد عز

أصيب النجم أحمد عز بالتهاب في أحباله الصوتية، إثر اندماجه في أداء مشهد تطلب انفعالاً معيناً، ضمن أحداث دوره في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، للمخرج طارق العريان.

محمد إمام

الفنان محمد إمام تعرض للإصابة حينما كان يقوم بتصوير مشاهد فيلمه "لص بغداد"، بسبب القفز بدراجة نارية من مكان مرتفع.

محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان للإصابة خلال تصوير مسلسل "نسر الصعيد"، وتم التوقف عن التصوير حتى شفائه.

زينة

وضعت الفنانة زينة جبيرة في قدميها لمدة أسبوع بعد سقوطها بطريقة خاطئة، في أثناء تصوير مشهد من فيلم "كارما"، حيث نقلت إلى المستشفى، وأجرت الفحوصات اللازمة، وطالبها الطبيب المعالج بالراحة التامة، حتى لا تحدث مضاعفات تسوء معها حالتها الصحية.