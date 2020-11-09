شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى عن سعاد نصر: أفتقدك يا مايسة.. ويؤكد: "مفيش نجم بيطلع شيطانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم الكبير محمد صبحى، عن تنظيم احتفالية في شهر ديسمبر المقبل، ليقول من خلالها شكرًا للفنانين الذين قاموا بالعمل معه خلال مسيرته الفنية، مضيفًا أنه سيتم تكريم النجم الراحل محمود ياسين، والراحل نور الشريف، لأنهما قاما بتقديمه، متابعًا: "مفيش نجم بيطلع شيطاني". Advertisements وأضاف "صبحى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الابراشى، أن الفنانة سعاد نصر كانت تلميذته، حيث كان يقوم بتدريبها والتدريس لها بالمعهد العالى للفنون المسرحية لمدة 4 سنوات وبعدها بدأت الرحلة والعمل معه، مشيرًا أن الراحلة سعاد نصر كانت إنسانة عظيمة ومحرك قوى داخل الوسط الفني، قائلاً: "أفتقدك كثيرًا يا مايسة".

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