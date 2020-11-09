شكرا لقرائتكم خبر عن أمير شاهين الصديق المقرب لخالد سليم في "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أمير شاهين، دور الصديق المقرب للفنان خالد سليم خلال أحداث مسلسل "جمال الحريم"، ويواجه الكثير من المواقف بجانبه، ويقدم خالد سليم بدور الرجل الثري الذي تربطه علاقة حب قوية بينه وبين الفنانة نور اللبنانية، والتي تعمل مذيعة خلال الأحداث وتدعى "فريدة"، وتكشف الحلقات الكثير من المواقف بينهما، وتدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث .

مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وكان الفنان أمير شاهين، قد احتفل بزفافه على منة جاب الله، يوم 2 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر عدد كبير من نجوم الفن حفل الزفاف وتقديم التهنئة للعروسين منهم، الكينج محمد منير، ة الهضبة عمرو دياب و دينا الشربينى و النجمة يسرا، النجمة منة شلبى، وسمير صبرى، وليلى علوى، وداليا البحيرى، وهنا شيحة، وهالة صدقى، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وهانى رمزى، وهانى سلامة، ورانيا فريد شوقى، وبشرى، والمطرب محمد الشرنوبى، والإعلامية بوسى شلبى وبوسى و وفاء عامر و نجلاء بدر و هانى سلامة ولبلبة و مصمم الأزياء هانى البحيرى وخالد سليم و كارول سماحة.