كيم كاردشيان تغازل بايدن.. وتتجاهل زوجها

الإثنين 9 نوفمبر 2020

تجاهلت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان خسارة زوجها كاني ويست في السباق الرئاسي الأمريكي 2020، والذي كان بين مرشحيها.



ويبدو أن سعادة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية بفوز جو بايدن قد طغت على فشل زوجها نجم الهيب هوب كاني ويست في السباق الرئاسي، لدرجة أنها على ما يبدو قد نسيت أن تذكره ببعض الكلمات التشجيعية وسط احتفائها بالرئيس الجديد.

ونشرت كارديشان، التي عملت مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في إصلاح العدالة الجنائية صورة لبايدن ونائبته كامالا هاريس وعلقت عليها بوضع قلوب زرقاء اللون، لكنها لم تشر لزوجها بأي شكل على أي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ويست قد خاض الانتخابات هذا العام كمرشح مستقل وحصل على 60 ألف صوت من إجمالي 160 مليون صوت، حسبما أعلن حزبه "ليلة الميلاد".

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ولكن يبدو أن المسيرة السياسية لويست لم تنته بعد، حيث كتب، هذا الأسبوع، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كاني 2024"، وذلك في إشارة إلى أنه ينوي الترشح من جديد في السباق القادم.

وظهر ويست على بطاقة الاقتراع في 12 ولاية فقط، وذلك بسبب تخلفه عن الموعد النهائي للتقديم في معظم الولايات الأخرى، وكان أكبر عدد من الأصوات حصل عليه هو 10188 في ولاية تينيسي.

وبعدما دعم دونالد ترامب بعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر 2016، أعلن ويست ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام في اليوم الوطني الأمريكي في الرابع من يوليو.

غير أن ترشيحه أثار تساؤلات كثيرين تناولت أهليته لناحية الصحة النفسية ومدى جديته في هذه الخطوة.