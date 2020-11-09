شاكوش يرد على أحمد خالد صالح وهنادي مهنا: إحنا مش زعلانين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رد نجم المهرجانات حسن شاكوش على رسالة الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الممثلة هنادي مهنا، بعد حضوره وزميليه عمر كمال، وحمو بيكا، حفل زفافهما يوم الجمعة الماضي.

ونشر شاكوش، عبر حسابه على "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح وهما يوجهان له ولعمر كمال وحمو بيكا الشكر بعد حضورهم حفل زفافهما، وعلّق حسن: "ربنا يسعدك يا هنادي وإحنا مش زعلانين وألف مبروك وإحنا اتشرفنا إننا جينالك.. ربنا يسعدك يا هنادي إنتِ وأحمد يا رب، ألف مبروك".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أعربت عن غضبها وأصدرت بيانا تستنكر فيه دعوة الموسيقار هاني مهنا مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في حفل زفاف ابنته هنادي مهنا.

وعقب ذلك، نفى الموسيقار هاني مهنا، دعوته لنجوم المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، إلى حفل زفاف ابنته هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وقال مهنا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن": "لم أدعوهم، وعملنا 23 كشف على باب الفرح مخصوص، وفيه جارد مخصوص، وأمن الفندق ممنوع يدخل أي إنسان مش مكتوب اسمه، ومنظم الحفل على علاقة بعمر كمال، وقال إنه سيحضر مفاجأة لهنادي، بأن يدعو عمر كمال ومصطفى حجاج، لكن عمر كمال دعا حسن شاكوش وحمو بيكا، مكنش ينفع أنزلهم من المسرح، والله العظيم ما سلمت عليهم، مش معقول يبقى عمرو موسى موجود ووزير الشباب وعلاء وجمال مبارك موجودين وأجيب لهم حمو بيكا".

فيما أكدت هنادي مهنا، أنها من دعت نجوم المهرجانات عمر كمال، حسن شاكوش، وحمو بيكا، لحضور حفل زفافها على أحمد خالد صالح، وقالت في فيديو عبر "فيسبوك": "أنا اللي كلمت عمر كمال وعزمته، وكلمت حسن شاكوش وحمو بيكا ومردوش، وعمر كمال قالي إنه هيبلغهم وهيجوا الفرح، وكلمتهم لأن الناس كلها حافظة أغانيهم وبتتبسط لما أغانيهم بتشتغل وبتتبسط بوجودهم، وأنا مبسوطة أوي إنهم شرفونا ومتابعة ومعجبة جدا بالمزيكا بتاعتهم".

واحتفل الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء يوم الجمعة الماضي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن.

وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.