رسالة أحمد خالد صالح لـ عمر كمال وشاكوش وبيكا بعد أزمتهم مع هاني مهنا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان أحمد خالد صالح، رسالة إلى نجوم المهرجانات عمر كمال، حسن شاكوش، وحمو بيكا، بعد حضورهم حفل زفافه على الفنانة هنادي مهنا يوم الجمعة الماضي.

وظهر صالح في مقطع فيديو نشرته زوجته هنادي مهنا عبر حسابها بـ"فيسبوك"، قال فيه: "عمر وحسن وحمو نوروا الدنيا وبسطونا وبجد شعللوا الفرح والناس كانت مبسوطة جدا بوجودهم، شكرا إنكم جيتوا وشرفتونا وبسطتونا، مع كل التقدير للأستاذ هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية، ده موضوع مختلف وهما كانوا معازيم".

وكان الموسيقار هاني مهنا، نفى دعوته مطربي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، إلى حفل زفاف ابنته هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وأوضح مهنا، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم": "لم أدعوهم، وعملنا 23 كشف على باب الفرح مخصوص، وفيه جارد مخصوص، وأمن الفندق ممنوع يدخل أي إنسان مش مكتوب اسمه، ومنظم الحفل على علاقة بعمر كمال، وقال إنه سيحضر مفاجأة لهنادي، بأن يدعو عمر كمال ومصطفى حجاج، لكن عمر كمال دعا حسن شاكوش وحمو بيكا، مكنش ينفع أنزلهم من المسرح، والله العظيم ما سلمت عليهم، مش معقول يبقى عمرو موسى موجود ووزير الشباب وعلاء وجمال مبارك موجودين وأجيب لهم حمو بيكا".