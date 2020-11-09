شكرا لقرائتكم خبر عن "يارتها بتيجى".. تفاصيل أغنية محمد نور بألبومه الجديد بتوقيع زووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى زووم مع المطرب محمد نور في أغنية ضمن ألبومه الجديد، تحمل اسم "يارتها بتيجى"، من كلمات جمال الخولى، وألحان محمد نور، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها زووم مع محمد نور، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "متعودتش علي الايام" كلمات عمرو والي، وألحان مودي سعيد، وأغنية "عليا" الذي غنيت خصيصا لابنته عليا، ألحانه وكلمات جمال الخولى وغيرهما.

من ناحية أخرى طرح محمد نور أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" الذى تعاون فيه مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وتقول الأغنية "جانى في ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".