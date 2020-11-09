شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: عدد كبير من الفنانين بلا عمل.. لكن السوق عرض وطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون ونقيب الممثلين، إنه ليس من المنطقى أن يحملة أعضاء النقابة قضية عدم تشغيلهم، مشيرا إلى أنه سوف يتواجد حتى الجمعية العمومية المقبلة بعدها سيتم النظر في الأمر، هل سيكون متواجدا كنقيب ام سيأتى من يستطيع أن يعمل على حل المشكلة، مؤكدا على أن هناك عدد ليس بالقليل من الفنانين لا يعمل حاليا، وأن الأمر مرتبط بالسوق وهو عرض وطلب، مضيفا أنه غير قلق بالمرة من إصابات عدد من الفنانين بفيروس كورونا.

وتابع زكى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لم يكن يعلم فى بداية الامر بمشكلة معهد البالية بالإسكندرية حتى فوجئ باتصال من احد أولياء الأمور يحدثه عن المشكلة، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزيرة الثقافة وتلك المشكلة ليس لهؤلاء الطلاب أى ذنب في تلك المشكلة، مؤكدًا أن المشكلة هى أنه تم صدور قرار من الاكاديمية فى عام 2008 بجعل معهد البالية بالإسكندرية دراسات حرة، مشيرا إلى أنه ليس كذالك، مؤكدا على أنه يعد طلاب معهد البالية بأكاديمية الفنون بالإسكندرية بحل المشكلة خلال أيام قليلة.