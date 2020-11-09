شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر لـ آثار الحكيم خلال حضورها مسرحية "المتفائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة آثار الحكيم حضور مسرحية " المتفائل" للفنان سامح حسين و الفنانة سهر الصايغ بعد فترة غياب كبيرة، ومازالت آثار تتمتع بملامحها الجميلة ولم تتغير كثيرا.



سهر الصايغ و آثار الحكيم وسامح حسين

ومسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

ووضع موسيقى وألحان العرض هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.