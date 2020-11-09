صور.. وائل جسار كامل العدد في مهرجان الموسيقى العربية

الإثنين 9 نوفمبر 2020

رفع وائل جسار شعار "حفل كامل العدد" خلال الليلة الـ8 لمهرجان الوسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، والتي أحياها المطرب اللبناني.



بدأت الليلة بموسيقى "بنادي عليك"، وبعدها صولو عود للفنان محسن إبراهيم، الذي قام بعزف موسيقى "هان الورد"، وبعدها افتتحت الفنانة أجفان طه الغناء بأغاني "شباكنا ستايره حرير"، و"دوارين"، و"بكرة يا حبيبي".

وأحيا الفنان العراقي هُمام إبراهيم، إحدى فقرات الحفل، وصعد على المسرح على أغنية "حافية القدمين"، وبعدها قدم عددًا من الأغاني للعندليب عبد الحليم حافظ.

ورفع مسرح النافورة لافتة "كامل العدد"، مع انطلاق حفل النجم اللبناني وائل جسار، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

ويشارك في الدورة الـ29 من المهرجان صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح.

بينما يغيب عن هذه الفعاليات الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش ومحمد الحلو.