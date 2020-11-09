إيناس الدغيدي تعترف في "الإسكندرية السينمائي": عملي بالسينما صدفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، الأحد، ندوة للمخرجة المصرية إيناس الدغيدي، بحضور رئيس المهرجان الأمير أباظة وحرص على الحضور الفنان عزت العلايلي، والفنانة إلهام شاهين، والمخرج عمر عبدالعزيز، وخالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة المصرية.

وقالت إيناس الدغيدي خلال ندوة تكريمها: "أشعر بسعادة غامرة نتيجة التكريم، رغم أن هذا التكريم جعلني أشعر أنني كبرت في العمر، لدرجة أنني ارتديت ملابس محافظة جدا".

وأوضحت أنها التحقت بمعهد السينما بالصدفة عندما ذهبت مع صديقة تتقدم لمعهد الموسيقى العربية، وهناك أخبروها علمت أن طلاب معهد السينما لا يدرسون تمثيل فقط، وهنا قررت الالتحاق بقسم الإنتاج حتى لا تعترض أسرتها.



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