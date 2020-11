شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتفرغ كريس جينر لحياتها الخاصة وتتزوج صديقها كورى جامبل؟ اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن نجمة تليفزيون الواقع وامبراطورة عائلة كارديشيان "كريس جينر" تزوجت ثم طُلقت مرتين حتى الآن ، ما يجعل محبو برنامج " Keeping Up with the Kardashians " يتساءلون عن خططها المستقبلية مع صديقها كورى جامبل الذى استمرت علاقتهما لعدة سنوات و مصير هذه العلاقة و خاصة أن ارتباط جينر و هى أم لستة أبناء بصديقها الأصغر منها بالعديد من السنوات .

ولا يعرف الكثيرون أن النجم العالمى كانى ويست زوج كيم كاردشيان ابنه كريس جينر هو السبب فى لقاء كورى جامبر وكريس جينر عام 2014 و ذلك بسبب حفل إقامة و كان الثنائى من بين المدعوين وكانت جينر قد انفصلت فى ذلك الحين عن " كاتلين جينر" بعد 25 عام من الزواج وذلك بعد تحول كاتلين جنسيا ، فقد وجدت كريس و جامبل " كيمياء " واضحة بينهما فقررا الارتباط ، حتى تحول كورى جامبل وجه مألوف فى برنامج تليفزيون الواقع الشهير " Keeping Up with the Kardashians ".

وقد أصبحت علاقة كورى و كريس محط تركيز واهتمام وسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم حتى أن البعض يتوقع أنه بعد إعلان عائلة كارديشيان عن انتهاء البرنامج رسميا فى بداية 2021 سيكون هناك فرصة لدى كريس لتهتم بتفاصيل حياتها الشخصية وتتزوج كورى جامبل.



وشائعة اتخاذ كريس جينر خطوة للزواج من كورى جامبل هى شائعة متجددة بشكل مكثف بدءا من عام 2018 وحتى هذه اللحظة .



