شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مقدم برنامج Jeopardy الكندى أليكس تريبيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعلن موقع جاست جيرد، وفاة أليكس تريبيك، مقدم برنامج المسابقات Jeopardy وذلك عن عمر 80 عاما، ورحل تريبيك، والذي كشف في مارس 2019 عن إصابته بـ"سرطان البنكرياس" في مرحلة متأخرة.



أليكس تريبيك

وحصل أليكس تريبيك على الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأكبر عدد من حلقات من البرنامج حيث قدم 6829 منذ 13 يونيو 2014، متجاوزًا حامل الرقم القياسي السابق، بوب باركر.