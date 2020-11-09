شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى لـ إيناس الدغيدى بعد تكريمها: "الجريئة اللي قدمت للمجتمع مواضيع مهمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة ليلى علوى، المخرجة إيناس الدغيدى لتكريمها فى مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وغردت ليلى علوى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: " ببارك لحبيبتي إيناس الدغيدي على التكريم من مهرجان الإسكندرية، كنتي ومازلتي الجريئة اللي قدمت للمجتمع مواضيع كتير مهمة ومؤثرة مبروك يا حبيبتي ودايماً فخورين بيكى".



ليلى علوى

وكرم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، اليوم الأحد، المخرجة السينمائية ايناس الدغيدي، وقد عقدت الندوة وسط إجراءات إحترازية مشددة على جميع الحضور من قبل مندوبي وزارة الصحة، فقد التزم الجميع بالتباعد وارتداء الكمامات، وحضر الندوة عدد من النجوم منهم الفنان عزت العلايلي، وإلهام شاهين، ورئيس جهاز الرقابة خالد عبد الجليل، وهالة صدقي.

وعبرت إيناس الدغيدي عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الإسكندرية، وقالت إنها تعتبر المهرجان بيتها، وطلبت من الحضور أن تقدم مخرجا شابا يدعى نور الدين على أراد أن يقدم فيلما عن سينما إيناس الدغيدي، وقدمته للحاضرين وبعدها عرض الفيلم للجمهور، وأثناء مشاهدة ايناس الدغيدى للعمل بكت كثيرا وتأثرت بحفاوة الحضور بها.

وحكت عن بدايتها في الإخراج، وقالت:"قدمت في معهد سينما لأنها رفضت في أكثر من مكان، ونصحتها إحدى الصديقات بأن تلتحق بمعهد السينما فوافقت، ونصحها المدرسون بأن تقدم بقسم إنتاج، وقبلوها بالفعل، وعرفت من هناك معنى كلمة فن".

وتابعت حكايتها وقالت": وجدت هناك عمالقة الفن المصري، ولم أكن اعرف ماذا افعل، ونصحني المخرج صلاح أبو سيف أن اتجه إلى الإخراج لأننى متفوقة في كل دروسه، ومن هناك انتلقت الي هذا العالم وأصبحت مخرجة".