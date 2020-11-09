شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تنتهى من تصوير فيلمها الجديد "الثلاثاء 12" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة نيللى كريم، بانتهاء تصوير فيلمها الجديد " الثلاثاء 12"،وشاركت نيللى جمهورها بصور عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصور قائلة:" فركش الثلاثاء 12"، وفيلم " الثلاثاء 12" تم تصويره في أبو ظبى ومن إخراج مجدي سميرى ومن بطوله نيللي كريم، باسم ياخور، عمر ميقاتي، بديع أبوشقرا، ستفيني عطالله، جويا جبور، بيير سمعان، نور إيهاب، وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم عن ثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاماً يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية، وكل واحد من أبطال العمل يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية، سلمى عازفة بيانو، ونور راقصة.

وترتبط نيللى كريم حالياً بتصوير فيلم "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى والمخرج محمد سامى، وهو فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.

ويذكر أن نيللى كريم قدمت آخر أعمالها مسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.



نيللى



نيللى كريم



نيللى