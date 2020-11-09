شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "قابل للكسر" يكشفون كواليس مشاركتهم بالفيلم بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا شاهين أحد أبطال فيلم "قابل للكسر" المشارك فى الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط: "عندما عرض على سيناريو العمل من قبل المؤلف والمخرج أحمد رشوان أحببت الشخصية وصعبت عليا وقررت أن أخوض التجربة مع فريق العمل وأقدم تلك الشخصية خاصة أنها نوع جديد لم أقدمه من قبل، وسعدت جدًا بالعمل مع فريق عمل الفيلم" .

أما الفنان خالد خطاب أحد ممثلي الفيلم والمشارك فى إنتاجه أيضا قال: "فيلم قابل للكسر هو أول فيلم أشارك فيه بالإنتاج والتمثيل معا فأنا خريج صيدلة وعملت فى مهنة الصيدلة لمدة ستة عشر عاما ولكن أعتبر ان التمثيل هو مهنتي الحقيقية، وعندما عرض علي رشوان السيناريو تحمست للفكرة جدا لأن الفيلم يهدف للكثير من الأهداف ونقل المعانى بكل بساطة وأنا سعيد أنى كنت جزء من هذا الفيلم" .

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.