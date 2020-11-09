شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع :أتمنى أن يقدم فى مصر كل أنواع السينما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة حنان مطاوع فى تصريح خاص لليوم السابع عن فيلمها قابل للكسر المشارك فى الدورة ٣٦ من مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط والذى يرأسه الأمير أباظة، تجربة فيلم "قابل للكسر" تجربة ممتعة للغاية واستمتعت بها وبالعمل مع فريق الفيلم وعلى الأخص مخرج ومؤلف العمل أحمد رشوان فهو حساس للغاية وقدم من خلال الفيلم تجربة خاصة وقد شاركت فيه بسبب إيمانى بفكرة الفيلم والدور الذى قدمته، وسعيدة جدًا أننى شاهدته مع الجمهور وتلقيت ردود أفعالهم بعد انتهاءه.

وأضافت الفنانة حنان مطاوع، أتمنى أن يقدم فى مصر كل أنواع الأفلام وألوان السينما وتكون السينما المصرية غنية بباقة متنوعة من الأفلام لأن مصر بلد مهمة وغنية بالصناعة المصرية لا تنضب فلا يصح أن تظل على وتيرة واحدة لابد من التنوع، وتابعت لم أتردد فى المشاركة مع ممثلين لأول مرة لأننى فى يوم من الأيام كنت مثلهم ووقفت بجانب فتاتين كبار فهذه هى الحياة، ففى تجربتى الأخيرة أمل حياتى إحدى حكايات مسلسل إلا أنا كان معى أيضًا ممثلين لأول مرة ومنهم من هم نجوم فى المسرح، وفى النهاية أنا سعيدة بمشاركته بمهرجان الاسكندرية السينمائى فهو له مكانه خاصة لدى.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبد الفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.