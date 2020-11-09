شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا ريتشى تستمتع بوقتها مع صديقها الجديد ماثيو مورتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية صوفيا ريتشى استطاعت أن تخرج من أحزانها بشكل سريع بعد انفصالها عن صديقها نجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك فى شهر أغسطس الماضى، والتقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور لصوفيا ريتشى خلال توجهها لقضاء إحدى السهرات الممتعة مع صديقها الجديد ماثيو مورتون .

وظهرت صوفيا البالغة من العمر (22 عاما) وصديقها مؤسس لـ Cha Cha Matcha و البالغ من العمر (27 عاما ) بالصور وهم محاطين بحراسهم الشخصيين خلال توجههما إلى سيارتهما بعد تناول العشاء فى جورجيو بالدى فى سانتا مونيكا ، بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية .

وبدت صوفيا ريتشى ذات إطلالة رائعة ، حيث كانت ترتدى معطف طويل من الجلد باللون الأسود و بنطلون بنفس اللون، بينما اختارت ارتداء "بلوزة " باللون الأخضر، بينما اختار ماثيو أن تكون ملابسه باللونين الكحلى و الرمادى.

يذكر أن قصة حب صوفيا ريتشى وسكوت ديسيك التي كانت محط تركيز وسائل الاعلام من شتى انحاء العالم أنتهت شهر أغسطس الماضي، و توطدت العلاقة بين الثنائى لتصل لقضاء ريتشى العطلات العائلية مع اطفاله الثلاثة بينلوبى و ميسون ورانى .

وكانت صوفيا ريتشى تقضى بشكل أساسى وقت عائلى جيد مع والدها النجم العالمى ليونيل ريتشى وشقيقتها نيكول ريتشى وسط جائحة فيروس كورونا التى هزت العالم مؤخرا .



صوفيا ريتشى و ماثيو مورتون (4)