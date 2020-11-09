شكرا لقرائتكم خبر عن ساويتى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها بويست هوليود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة ساويتي (Saweetie) في أحدث ظهور لها مع صديقها كوفن خلال توجههما لتناول العشاء في ويست هوليود، يوم السبت، حيث حرصت على ارتداء الكمامة لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد".

وشوهدت الفنانة ساويتي البالغة من العمر 25 عامًا في إطلالة عصرية، حيث ارتدت سترة سوداء وبنطلون جينز إلى جانب حذاء على هيئة جلد فهد يصل حتى أعلى الركبة، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ساويتي

وأكملت ساويتي إطلالتها بحمل حقيبة حمراء إلى جانب كمامة لحماية نفسها من عدوى فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى نظارة كبيرة، فيما كنت تمسك هاتفها الذكي بإحدى يديها، وتمسك باليد الأخرى صديقها.



ساويتي مع صديقتها

وتعد ساويتى واحدة من أسرع نجمات الهيب هوب صعودا، حيث تمتلك style جعلها دائما خاطفة للأنظار، ففي وقت سابق، التقطت عدسات مصورى " البابارتزى" عدة صور لساويتى خلال استمتاعها باستراحة قصيرة من جدول أعمالها المشغول، وذلك عندما زارت صالة عرض PrettyLittleThing فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث اشترت بعض احتياجاتها وبمجرد أن خرجت من المتجر ووجد بعض المصورين قررت أن تداعبهم وترقص و كأنها تحتفل بمشترياتها .





يذكر أن النجمة الأمريكية ساويتى بدأت مسيرتها الفنية عام 2016، و من أبرز الأغنيات التى قدمتها: "Good Good" و"My Type" و" High Maintenance"، وغيرهم.