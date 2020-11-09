شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة: "ما وراء الطبيعة" تصدر قوائم الأعلى مشاهدة بالبلدان العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج عمرو سلامة، عن سعادته لتصدر مسلسل "ما وراء الطبيعة" قوائم الأعلى مشاهدة في معظم البلدان العربية وعدد من دول العالم، وغرد عمرو سلامة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "مسلسل "ما وراء الطبيعة" بعد أن تصدر قوائم الأعلى مشاهدة في معظم البلدان العربية، دخل اليوم قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول في العالم مثل فرنسا والنمسا ولوكسمبرج وأيضًا.. الهند والتشيك وبنجلاديش وتركيا وأوكرانيا ومازلنا نحلم بالمزيد".



عمرو سلامة

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين، فيما قال محمود: ما وراء الطبيعة عظمة أحمد امين مبدع، وقال مصطفى: الحمد لله إنى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار.