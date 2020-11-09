شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا: هنادى مهنا دعتنى للفرح ومتأخرتش ورحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب الشعبى حمو بيكا على بيان نقابة المهن الموسيقية الذى استنكرت فيه استعانة الموسيقار هانى مهنى بمؤدى المهرجانات حمو بيكا فى فرح ابنته الفنانة هنادى مهنى على الفنان أحمد خالد صالح، وقال: "أنا تعبت والله، أنا إنسان متواضع وأبسط خلق الله وتعبت كتير، هنادى دعتنى للفرح ومتأخرتش ورحت".

وأضاف بيكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامى سيد على: "والدها معرفهوش شخصيا، وإزاى أطلع من الإسكندرية من بلدى لبلد تانية لفرح مش معزوم فيه، مش كل حاجة بالفلوس والتعليم، كل يوم بيتعملى محاضر وأنا لسه متجوز من شهر و10 أيام، وليه اتحبس ومشوفش ابنى، ومراتى حامل".

وتابع حمو بيكا: "والله مبقولشى أى كلام خارج، نفسى حد يوقف معايا ويساعدنى أنا كل الناس بتهاجمنى، ربنا معايا وبعتذر للنقابة، وأنا معملتش كل ده عشان أخد حكم".

من جانبه قال المطرب الشعبى عمر كمال: "يوم الفرح أنا وحمو كان عندنا أغنية هنصورها كليب، وحمو جه من إسكندرية مخصوص، الفنانة هنادى مهنا كلمته ومردش، وشاكوش مردش برضو واستأذنتنى إنى أعزمهم"، مردفا: "احنا جاتلنا دعوة ولبينا الدعوة بكل احترام".

واستكمل عمر كمال: "من بعد أغنية بنت الجيران مفيش ألفاظ خارجة وماشيين كويس تحت مظلة النقابة، وعاوزين نشتغل شوية مش أكتر من كدة".