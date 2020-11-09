شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يبدأ حفل مهرجان الموسيقى بأغنية "بحبك يامصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم اللبناني وائل جسار حفله الغنائي ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "بحبك يا مصر" وسط هتاف كبير من جميع الحاضرين، وقال وائل جسار "ربنا دايما حامي مصر أم الدنيا ويبعد عنها كل شر ومبسوط للسنة الثالثة في المشاركة في هذا المهرجان العظيم الذي كنت اقف على خشبته من زمان، واشكر وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وجيهان مرسي مديرة المهرجان على الانجاز الرائع في ظل الظروف التي مرينا بها وانتشار فيروس الكورونا".

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا أحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق وأخرون.

ويشارك بالمهرجان 12 عازفًا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.

كما يشارك 8 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام إلى جانب 24 منتخبا من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب، المايسترو أحمد عامر، المايسترو محمد الموجى، المايسترو صلاح غباشى، المايسترو إيهاب عبد الغفار، المايسترو فاروق البابلى، المايسترو مصطفى حلمى، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات.



حفل وائل جسار



وائل جسار



المطرب اللبناني وائل جسار



وائل جسار في حفل مهرجان الموسيقي العربية