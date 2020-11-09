شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع عن فيلمها "قابل للكسر": تحدٍ كبير ويشبه السينما الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد رشوان مؤلف ومخرج فيلم "قابل للكسر" المشارك ضمن فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ36، إن الفيلم قد أنتج بمشاركة كل فريق العمل حيث شارك معظم الممثلين بأجورهم، وعلى رأسهم الفنانة حنان مطاوع التى شاركت بكل أجرها للفيلم، وأضاف فى عام 2018 كتبت الفيلم للمرة الثالثة والأخيرة وبدأت أستعد لتقديمه وعرضته على حنان مطاوع وتحمست بشده الأمر وأصرت على تقديمه .

وكشفت الفنانة حنان مطاوع عن سبب مشاركتها فى الفيلم حيث قالت عندما عرض على سيناريو الفيلم من رشوان وجدته فيلم ناعم جدًا وهذه النوعية من الأفلام تستهويني لأنه من الصعب أن تجد مثل هذه السيناريوهات بسهولة فالمتعارف عليه هو الأفلام التى تقدم بإيقاع سريع ، وشعرت أنه يشبه السينما الأوروبية وأحب أن يكون فى تاريخى فيلم مثل "قابل للكسر"، وشخصية نانسي التى قدمتها هى شخصية قليلة التعبير وهذا يعتبر من أصعب أنواع التفكير فمن السهل على الممثل أن يقدم مشاعر وأحاسيس ولكن أن يشعر دون أن يعبر هو تحدى كبير.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.