شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة فايق عزب: زوجى أصيب بـ كورونا ومحجوز مع نشوى مصطفى بنفس المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نادية زوجة الفنان فايق عزب، إن زوجها مصاب بفيروس كورونا وليس فيروس المارسا كما ذكر الناقد السينمائى مجدى الطيب، وهو يخضع حاليًا للعلاج داخل المستشفى.

وأضافت فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: زوجى أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام تقريبًا وهو خاضع للعزل الصحى فى مستشفى العجوزة التي تتواجد بها الفنانة نشوى مصطفى أيضًا، ويتلقى العلاج.

وتابعت، كان بيخضع للعلاج الطبيعى منذ فترة بعد ضغط الغضروف على النخاع الشوكى، حتى أصيب بفيروس كورونا ولا نعلم من الذهاب للمستشفيات أم من الزيارات التي تزوره، ولكن وزارة الصحة لديها اهتمام كبير ووضعته بالرعاية المركزة ووفرت مرافق من داخل المستشفى معه.

ووجهت الشكر لكل من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم قائلة، ناس محترمة وأفاضل وربنا يبارك فيهم وهم دائمين السؤال والاطمئنان ويقدمون يد المساعدة لكل زملائهم فى وقت محنتهم.

وكان الناقد السينمائي مجدى الطيب، روى قصة إصابة الفنان فايق عزب بمرض مرسا، عبر حسابه على فيس بوك، حيث قال مجدى الطيب المصاب بفيروس كورونا ويتلقي العلاج: "يعيشون بيننا فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ماقدموه لنا فايق عزب الجميل وأنا في غرفة "العناية"، التي أرقد فيها بمستشفى "العجوزة"، أحد مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس "الكورونا"، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصاباً بالكورونا علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه "مارسا"، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007 ، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تمامًا لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".