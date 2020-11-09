شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد الرحمن يعتذر عن الإسكندرية السينمائى لمرافقة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الكاتب والسيناريست ناصر عبد الرحمن عن حضور فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 36 برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، والتى تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلى، نظرا لمرافقة والدته هذه الأيام بسبب ظروفها الصحية.

ويعد السيناريست ناصر عبد الرحمن واحد من المشاركين بشكل دائم فى فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، سواء كعضو لجنة تحكيم أو مشارك بفيلم أو مشرفًا على ورشة سيناريو ضمن فعاليات المهرجان.

وللكاتب ناصر عبد الرحمن العديد من المحطات السينمائية المهمة منها "هى فوضى"، "دكان شحاتة"، "حين ميسرة"، "جنينة الأسماك"، وفى الدراما التليفزيونية مسلسلات مثل "ابو هيبة فى جبل الحلال" و"الدولى" و"أرض النعام" وغيرها.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 36 يكرم عدد كبير من نجوم الفن والسينما وهم عزت العلايلى وصلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدى ومدير التصوير محسن أحمد.