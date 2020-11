شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ميناج تروج لكليبها الجديد What That Speed Bout .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل نجمة الراب الشهيرة نيكى ميناج على الترويج بشكل مكثف لكليبها الجديد " What That Speed Bout " و ذلك بهدف استعادة الأضواء من جديد بعد فترة قصيرة من الاختفاء بسبب استقبال مولودها الأول، ونشرت نيكى ميناج على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 123 مليون شخص مقطع فيديو قصير من كليب " What That Speed Bout " الذى جمعها بالمغنى Mike WiLL Made-It و مغنى الراب YoungBoy Never Broke Again.

واستطاع الفيديو أن يحقق أكثر من 6.3 مليون ماهدة خلال يوم واحد فقط من نشر ميناج على صفحتها بـ " إنستجرام " .

ولم تكتفى ميناج بذلك بل فاجأت عشاقها مؤخرا نشرها صورة تجمعها بـ" YOUNG BOY " خلال تصويرهما الكليب، بينما كانت تكشف النجمة الشهيرة عن بطنها المنتفخ أثر الحمل، وقد حصدت هذه الصورة أكثر من 4.4 مليون likes حتى الآن .



من كواليس التصوير

وكانت مغنية الراب الشهيرة البالغة من العمر ( 37 عام ) قد صورت هذا الكليب أثناء حملها فى ابنها الأول و كأنها تعلن للعالم انها قادرة على إيجاد نقطة التوازن بين حياتها الشخصية و المهنية، و كليب " What That Speed Bout" من إخراج إدجار إستيفيز وأوستن ماكراكن .