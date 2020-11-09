حمو بيكا وعمر كمال لهانى مهنى: "لا أحنا معزومين" (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات مثيرة أدلى بها الموسيقار الكبير هانى مهنى بعد بيان نقابة الموسييقين الاستنكارى لظهور حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش فى فرح نجلته الفنانة هنادى. وبعدما أنكر مهنا دعوته لفنانى المهرجانات للغناء فى الحفل خرج حمو بيكا وكشف أنه تم دعوتهم من قبل ابنة الفنان هانى مهنى، أما عمر كمال فرفض تصريحات مهنى نافيا ان يكونوا تسللوا الحفل دون علمه مثلما يقول.. في الفيديو التالى نستعرض تفاصيل الأزمة.

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