همام إبراهيم نجم ثامن ليالي مهرجان الموسيقى العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر

أحيا المطرب العراقي همام إبراهيم حفلا غنائيا في ثامن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ29 على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقدّم إبراهيم مجموعة أغاني، منها "حافية القدمين، موعود، زيديني عشقا، إنساني، جرحونا برمش العيش، زيديني عشقا، ليتهم، كثر الحديث"، واختتم الحفل بأغنية "أحلف بسماها".

ووجه همام الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، نظرا للاهتمام الكبير بإقامة مهرجان الموسيقى العربية.

وتتضمن الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة، هم حسب الترتيب: نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مي حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيي صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولي، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيري، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، علي الهلباوي، علي الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدي، أمجد العطافي، كارمن سليمان، مي فاروق، عاصي الحلاني، هاني شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحي، أحمد سعيد، صابرين النجيلي، حسام حسني، محمد الحلو، مروة حمدي، محمد الخولي، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعي، ولاء طلبة، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجي، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولي، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبي، حنان ماضي، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعي (تونس)، مصطفى النجدي، حنان عصام، أحمد صبري، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكي، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.