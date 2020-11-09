إيمان العاصي أنيقة ونسرين طافش بملابس شتوية.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

زينة

نشرت الفنانة زينة، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جايز أكون غلطان مش فاهم أو جايز جدا أكون صح".

داليا مصطفى

الفنانة داليا مصطفى، نشرت إطلالة لها بالأحمر، عبر حسابها على إنستجرام، حرصت من خلالها على إظهار أناقتها، وعلقت : "مساء الخير.. ما شاء الله".

إيمان العاصي

بإطلالة أنيقة.. استعرضت الفنانة إيمان العاصي، رشاقتها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

كارول سماحة

الفنانة كارول سماحة، نشرت أحدث إطلالة لها بالأسود، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " من لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه".

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها على إنستجرام، صورة علقت عليها: "حرفيا استيقظت هكذا".

ريهام أيمن

الفنانة ريهام أيمن، ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :" الأحد ".

نسرين طافش

بإطلالة شتوية.. ظهرت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "اذا كان عام مدسوس داخل الساعة.. لكان الخريف ساعة السحر ".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "قضي الأحد بشكل جيد".

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، داخل البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :" كلما زادت عاصفتك.. كلما زاد إشراقا قوس القزح الخاص بك".

شيري عادل

حرصت الفنانة شيري عادل، على الظهور بإطلالة أنيقة بجوار تمثال فرعوني، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.