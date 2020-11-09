بالصور.. صناع "قابل للكسر" في ندوة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم مساء اليوم العرض الأول لفيلم "قابل للكسر" المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بحضور جماهيري كبير وسط حضور صناعه المخرج أحمد رشوان وأبطاله حنان مطاوع، ورانيا شاهين، وخالد خطاب، ومحمد الموجي، وناجي شحاته، وعمرو جمال، وناجي شحاته، كما حضر الفنانين لقاء سويدان، ونورهان، وصبري فواز وسط إجراءات احترازية مشددة تحت إشراف وزارة الصحة .

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد عصام زكريا المستشار الفني للمهرجان، وتحدث المخرج أحمد رشوان عن فكرة الفيلم وظروف إنتاجه قائلا: "بدأت فكرة الفيلم قبل سنوات لكن التحضير الفعلي بدأ عام 2018 فكل أبطاله شاركوا بأجرهم فمثلا خالد خطاب منتج الفيلم وممثل فيه وهو في الأساس خريج صيدلة وناجي شحاته وهو في الأساس مدرس فرنساوي وممثل أيضا، كما صورنا بعض المشاهد في منزله وغيرهم.

أما الفنانة حنان مطاوع قالت: "تحمست للفيلم لأنه ناعم ولا يشبه أي أفلام قدمتها من قبل، فالشخصية بها تحديات ومشاعر متضاربة ما بين الخوف والغضب والانفعال والحب، وهو شيء صعب نقله على الشاشة للممثل".

ووصفت الفنانة رانيا شاهين تجربتها في الفيلم بأنها مختلفة بالنسبة لها، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة فيه.

فيما تحدث منتج الفيلم خالد خطاب قائلا : "هو أول تجربة إنتاجية وتمثيلية بالنسبة لي، فهو حلمي طوال عمري منذ أكثر من 16 سنة، وعلى الرغم أنني مازالت أمارس مهنة الصيدلة لكن اعتبر التمثيل هو مهنتي الأساسية ولذلك عندما عرض علي المخرج أحمد رشوان تحمست للتجربة لان الفيلم يقول كل شئ ببساطة عن حلم السفر والهجرة والحنين".

ووجه الفنان الشاب محمد الموجي الذي جسد شخصية "المجذوب" الشكر لمخرج العمل أحمد رشوان الذي أعطاه الفرصة والوقوف أمام الفنانة حنان مطاوع وخلال مشهد صعب وشخصية قوية مثل "المجذوب".